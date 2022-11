Andy Taylor ha il cancro. L'annuncio choc dei Duran Duran - Magazine - quotidiano.net

La straziante lettera aperta dell'artista, assente alla reunion della band: 'Non sono in pericolo di vita ma non esiste una ...I Duran Duran hanno rivelato a Los Angeles all a Rock and Roll Hall of Fame che doveva servire come reunion per la band che l'ex membronon ha potuto partecipare perchè malato di cancro. Nell'accettare l'onore, il frontman Simon Le Bon ha letto una lettera del chitarrista, in cui affermava che poco più di quattro anni fa ...Prenditi cura della tua pelle scegliendo i migliori prodotti per una rasatura perfetta. Scopri le offerte di Amazon sugli accessori Philips scelti apposta per te. Pulire casa non è mai semplice, anzi ...I Duran Duran entrano nella Rock and Roll Hall of Fame. Ieri sera a Los Angeles si è svolta la cerimonia che ogni anno seleziona nuovi artisti da inserire nel museo delle personalità più influenti del ...