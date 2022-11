Amici 22 | anticipazioni del 6 novembre | escono i primi inediti | ecco chi sono i cantanti che li pubblicheranno

Leggi su movieplayer

(Di domenica 6 novembre 2022) Oggi 52022 alle ore 14:00 va in onda la nuova puntata di22:ledi quello che vedremo Oggi, 6, su Canale 5 alle 14:00, va in onda22, siamo arrivati all'ottava del programma. Il talent show di Maria De Filippi è pronto a regalare nuove emozioni agli spettatori. Oggi tre alunni sapranno che saranno pubblicati i loro, scopriamo insieme chi. La puntata è stata registrata nel corso della settimana, grazie allefornite dall'account TwitterNews siamo in grado di dirvi gli ospiti di oggi pomeriggio. Marco Mengoni arriva negli studi del talent per presentare il suo nuovo singolo Tutti i miei ricordi. Cristiano Malgioglio e Beppe Vessicchio ...