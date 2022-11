Alla scoperta del Clown Contouring | la tecnica make up che ha spiazzato il web

(Di domenica 6 novembre 2022) Hai mai sentito parlare del? Con questarivoluzionaria otterrai dei risultati stupefacenti! Ilè unache prevede che i prodotti per il trucco vengano miscelati per creare l’illusione di zigomi affilati e una mascella scolpita. Alcune celebrità stanno utilizzando questaormai da un po’ di tempo. L’ultima moda in L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

La Rivista della Natura

...già abbastanza lutti per rovinarne pure il Natale affibbiandogli una tragedia (basti pensare... poi nel paese da cui proveniva e infine sui giornali, fino a quando la montatura non venne. ...Una dotequasi per caso, un successo che Liliana ha continuato a coltivare recuperando ... con la loro superiora suor Valeria, e la benedizione impartita dal parroco, don Carrara, davanti... “In alto mare”, un viaggio alla scoperta del futuro degli oceani Gli astronomi guidati da Kareem El-Bardy hanno fatto una nuova incredibile scoperta, un buco nero dormiente nella Via Lattea.