Alla manifestazione per la pace di Calenda anche gli interventi dal palco per chiedere “la distruzione” e la “denazificazione” della Russia

(Di domenica 6 novembre 2022) Sula sostegno dell’Ucraina, organizzata da Carloa Milano in concomitanza con quella per ladi Roma, hanno parlatoun esponente del comitato Giovani per l’Ucraina, Matteo Alisei, e il portavoce del movimento studentesco “Rivoluzioniamo la scuola”, il 19enne Francesco Intraguglielmo. Duea sostegno dell’invio di armi a Kiev e del supporto alle sue forze militari, durante i quali è vengono evocati, tra le altre cose, la “e uno scontro tra due blocchi. “Noi vogliamo un’Europa che sta dpartelibertà e combatte per la cultura occidentale e per il nostro modello istituzionale, che è la ...

... anche le giurie delle associazioni nazionali partnership dellaAMC - Associazione ...Autori della Fotografia Cinematografica che assegneranno un loro premio al miglior montaggio e...Moltissime persone sono scese in piazza per parteciparein sostegno del popolo ucraino, promossa dal Terzo Polo con Carlo Calenda e Matteo Renzi all'arco della Pace di Milano. Oltre alle associazioni degli ucraini in Italia e l'...La scuola di Monterosso Almo ha partecipato alla manifestazione in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate. Gli studenti sventolando le bandiere tricolori hanno f ...Lunedì mattina, 7 novembre, la Sicilia manifesta contro il caro energia. La mobilitazione, oltre alla chiusura dell’attività in tutta l’isola, prevede il raduno alle 10 di tutti i partecipanti in piaz ...