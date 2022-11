Alla Lazio il derby di Roma | decide Felipe Anderson

(Di domenica 6 novembre 2022)(ITALPRESS) – Labatte la1-0 e aggancia l'Atalanta al terzo posto in classifica. Una rete di, dopo un errore di Ibanez,ildelle assenze. Mourinho deve fare a meno di Paulo Dybala, Wijnaldum e Spinazzola, mentre il tecnico dei biancocelesti rinuncia allo squalificato Milinkovic-Savic ma porta in panchina l'acciaccato Ciro Immobile. Solo Piola e Rocchi, sponda biancoceleste, hanno segnato più gol dell'azzurro nella stracittadina. Sarri, da quando siede sulla panchina della, ha dovuto rinunciare solo una volta a Milinkovic-Savic in campionato, vale a dire nella sconfitta esterna col Sassuolo della scorsa stagione. La prima conclusione è di Abraham, Provedel blocca a terra. La, come ...

fine, doppio cartellino: giallo sia per il portiere che per il difensore romeno in panchina. Risultato Otto minuti di recupero. Che fanno infuriare ancora di più laDalla quartasesta posizione si sono poi classificate nell'ordine: Liguria (2/6 penalità in ... Abruzzo, Campania, Friuli Venezia Giulia, Marche, Sardegna, Piemonte, Alto Adige, Puglia e. ...Lazio batte 0-1 la Roma nel derby valido per la 13esima giornata di Serie A e scavalca i giallorossi in classific. Biancocelseti al terzo posto a pari punti con l’Atalanta. Foo: coreografia Curva ...La Lazio vince il derby della Capitale grazie alla rete di Felipe Anderson. Un match perfetto quello dei biancocelesti che concedono poco o nulla agli avversari. Daniele Orsato dirige bene il match,..