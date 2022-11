Alla Lazio basta un gol per vincere il derby

Leggi su romadailynews

(Di domenica 6 novembre 2022) – La Roma ha giocato bene, ha dato tutto in occasione del, ma è rimasta per tutti i cento minuti un gradino, e un gol, sotto la. Las’è presentata all’Olimpico con due assenze pesanti, Immobile e Milinkovic Savic, ma non s’è dimenticata di usare la sua forza, fatta di tecnica, di compattezza e, diciamolo tranquillamente, di geniale opportunismo.ilcon un solo gol dà maggiore soddisfazione che vincerlo quattro a zero. Un solo gol di vantaggio significa non aver giocato contro una squadra di pellegrini (a proposito, auguri a Pellegrini, sempre bravo e leale avversario), ma contro una squadra di campioni, allenata da un genio del calcio, uno che di tituli ne ha conquistati tanti, anche con la Roma, Josè Mourinho. Sarri, però, oggi è stato più bravo di lui. Ha saputo ...