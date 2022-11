Aereo di linea precipita nel lago Vittoria in Tanzania

Undi, con 43 persone a bordo, è precipitato nel lago Vittoria, in Tanzania, a causa del maltempo poco prima dell'atterraggio nella città nord - occidentale di Bukoba. Lo ha reso noto la ...Undie' precipitato nel lago Vittoria, in Tanzania, a causa del maltempo poco prima dell'atterraggio nella citta' nord - occidentale di Bukoba. A Bordo 43 persone. 6 novembre 2022Il maltempo, la manovra disperata e lo schianto: nel tentativo di atterrare a Bukoba, un aereo di linea della compagnia PrecisionAir si è schiantato nel Lago Vittoria, in Tanzania. Sono ...Un aereo di linea, con 43 persone a bordo, è precipitato nel lago Vittoria, in Tanzania, a causa del maltempo poco prima dell'atterraggio nella città nord-occidentale di Bukoba. (ANSA) ...