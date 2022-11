Corriere dello Sport

Nato il 6 marzo 1931 a Montecatini Terme, Galli è esplosoPalermo, per poi vestire le maglie della Roma, del Milan, dell'Udinese, del Genoa e della Lazio, con cui ha chiuso la carriera1966 ......abbiamo parlato della petizione dei fan per The Witcher 4 pensata per richiamare Henry Cavill... Lanciata su Change.org pochi giorni dopo l'annuncio dell' improvvisodi Henry Cavill a The ... Addio nel giorno del derby a Carletto Galli, ex di Roma e Lazio Il pilota della Suzuki non ha nascosto la commozione per aver regalato alla Casa giapponese l'ultimo successo in MotoGP alla gara d'addio ed è già proiettato alla nuova avventura con la Honda.Sabato 5 novembre 2022 è morta di cancro Mimi Parker, batterista e cantante dei Low. A dare la triste notizia è stato il marito Alan Sparhawk.