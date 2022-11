NTR24

... Ischia e Capri e ladel libro " Altrove a Sud. Il vino, il cibo, l'anima dell'... Per Benevento : Cantina di, Cantine Tora, Fattoria La Rivolta, Fontanavecchia, La Fortezza, La ...... Ischia e Capri e ladel libro " Altrove a Sud. Il vino, il cibo, l'anima dell'Italia ... Per Benevento Cantina di, Cantine Tora, Fattoria La Rivolta, Fontanavecchia, La Fortezza, ... A Solopaca la presentazione dei Presìdi Slow Food in Valle Telesina Venerdì 11 novembre a Solopaca, presso il palazzo del municipio, nell’ambito dell’Antica Fiera di San Martino la Condotta Slow Food Valle Telesina presenterà i Presìdi presenti nella valle del basso C ...Comunicato Stampa – Pro Loco Solopaca Venerdì 11 novembre a Solopaca, presso il palazzo del municipio, nell’ambito dell’Antica Fiera di San Martino la Condotta Slow Food Valle Telesina presenterà i Pr ...