A che ora giocano Roma Lazio | orario | dove vedere il derby in tv | probabili formazioni | Immobile ci sarà?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 6 novembre 2022) E’ il gran giorno del. Oggi pomeriggio scendono in campo le due squadre della Capitale in una sfida che come sempre si preannuncia bollente. Giallorossi e biancocelesti arrivano peraltro all’appuntamento con umori diametralmente opposti: euforia per gli uomini guidati da Jose Mourinho, freschi del passaggio di turno in Europa League, delusione in casaper la cocente eliminazione nella medesima competizione e conseguente “retrocessione” nella Conference League.oggi 6 novembre 2022 evederla in TV e in streamingscenderanno in campo oggi pomeriggio, domenica 6 novembre, con fischio di inizio previsto allo Stadio Olimpico dialle ore 18.00. ...