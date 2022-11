Zuppa su un Van Gogh | a Roma protesta degli eco attivisti

Rischiano fino a 5 anni di carcere le quattro attiviste ventenni che hanno lanciato unadi piselli contro 'Il Seminatore' di VincentGogh in mostra a Palazzo Bonaparte, a Roma. Il liquido si è disperso sulla teca di protezione in vetro che protegge il dipinto e sulla cornice, I ...Un passato di verdure lanciato su Il Seminatore diGogh. Il movimento ambientalista Ultima Generazione colpisce ancora e porta la sua battaglia contro il collasso ecoclimatico in una mostra nella Capitale. Una lotta implacabile che porta anche ai ...Madre Terra - A Roma marcia per la pace contro le guerre Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...L'opera finita sotto attacco è "Il seminatore" realizzata nel giugno del 1888 1' DI LETTURA Hanno lanciato una zuppa di verdure contro al quadro “Il seminatore” di Van Gogh: così quattro fra attiviste ...