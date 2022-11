(Di sabato 5 novembre 2022) L'avventura di Denisalnon era inziata nel migliore dei modi, anzi: stava diventando quasi un caso. Zero minuti, qualche...

Calciomercato.com

Parola di Denis...Volevo che entrasse, ho tirato più forte che potevo: sono felice e orgoglioso per questo. Non giocavo da tanto, ero un po' stanco e avevo i crampi... " ha spiegato a fine partita., altra ... Zakaria, gol al debutto col Chelsea: cosa cambia per la Juve