WWE | Roman Reigns si avvicina a un altro grandissimo traguardo da imbattuto

(Di sabato 5 novembre 2022)è assolutamente infallibile come Undisputed Universal Champion da quando ha fatto il suo ritorno nel 2020. Il leader della Bloodline continua a dominare a Friday Night Smackdown e anche a Monday Night Raw, ogni volta che vi partecipa. The Tribal Chief non è nuovo al raggiungimento di grandi traguardi e sembra che ne stia per tagliare unè stato così dominante nella compagnia che i fan hanno più o meno dimenticato l’ultima volta che è stato effettivamente sconfitto. Quasi 3 anni fa…è stato battuto l’ultima volta via pinfall a TLC 2019, con Baron Corbin che lo ha domato. L’evento si è svolto il 15 dicembre 2019, quindi amanca poco più di un mese per raggiungere i tre anni di astinenza da pinfall su un ring della WWE. Naturalmente, ...

Undisputed Universal Championship:Reigns (C) vs Logan Paul Da un lato la megastar dei social con l'attivo soltanto due match in, dall'altro il campione indiscusso da ormai oltre due ......Crown Jewel che avrà luogo il 5 novembre 2022 e vedrà match come quello traReigns e Logan Paul, sono a parte. Infatti, generalmente questi ultimi vengono trasmessi in esclusiva sulNetwork ... WWE: Roman Reigs ha in mano la vittoria, sorpresa Drew McIntyre *SPOILER* La quarta edizione di Crown Jewel è ormai vicinissima e il Main Event si preannuncia epocale: lo scontro per l'Undisputed WWE Universal Championship fra Roman Reigns e Logan Paul è alle porte, con l'i ...