WWE | Non è bastata la gabbia per fermare Scarlett | ma McIntyre è riuscito a superare ogni ostacolo

(Di sabato 5 novembre 2022) Sin dal suo ritorno in WWE, Karrion Kross ha preso di mira Drew, distraendolo dall’obiettivo titolo Universale. I due quasi settimanalmente se le danno di santa ragione in quel di SmackDown e si sono già affrontati ad Extreme Rules in uno strap match dove a fare la differenza è stata. Stasera, in quel di Crown Jewel, i due si sono affrontati in uno steel cage match, una stipulazione voluta anche per provare a scongiurare altre eventuali interferenze di. Ritorna lo spray Il pubblico arabo interamente dalla parte di Drew, le prime fasi dell’incontro sono state a favore di Kross che ha provato a sfruttare la. La reazione dello scozzese è arrivata subito e nel giro di pochi minuti entrambi hanno mostrato i segni della stanchezza e dei colpi subiti. ...