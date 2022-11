WWE | I Brawling Brutes ci vanno vicini ma gli Usos continuano il loro dominio

(Di sabato 5 novembre 2022) Uno dei match più importanti di Crown Jewel era certamente quello valido per i tag team titles unificati nelle mani della Bloodline. I contendenti erano Ridge Holland e Butch, che rappresentavano per i fratelli Uso, che già li avevano battuti qualche settimana fa a Smackdown. Il match è stato molto gradevole, con Ridge Holland che ha rifilato ai due fratelli Uso alcune mosse di grande effetto fisico. Anche Butch è stato come sempre molto ostico per Jey e Jimmy, con i due campioni che son ostati messi a dura prova dalla fisicità degli avversari. Molto bela è stata anche una manovra di sottomissione che Butch ha effettuato direttamente da uno splash di Jimmy Uso, che è stato salvato dal tap out solo dall’intervento del fratello Jey. .@RidgeWWE channels the offense of @WWESheamus at #WWECrownJewel! pic.twitter.com/1ITGM2NlPr— WWE (@WWE) November 5, 2022 A quel punto il ...

The Shield Of Wrestling

I risultati diExtreme Rules 2022Brutes (Sheamus, Butch & Ridge Holland) battono Imperium (Gunther, Ludwig Kaiser & Giovanni Vinci) in un Donnybrook Match Lo show si è aperto con un 3 ...Giovanni Vinci debutta a SmackDown L'Imperium ha sconfitto TheBrutes (Sheamus, Ridge ... Dopo essere arrivato income Fabian Aichner nel 2016, la superstar originaria di Falzes, comune ... Usos hanno sconfitto i Brawling Brutes a Crown Jewel WWE superstar Jey Uso is set to have an MRI for a suspected broken wrist after getting hurt during the recent European tour. The current tag team champion – who holds the titles with his twin brother ...Benvenuti al consueto breve recap di Crown Jewel, l’ultimo Premium Live Event in casa World Wrestling Entertainment.