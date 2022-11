WWE | Dopo la loro vittoria a Crown Jewel | gli Usos mandano un messaggio chiaro al New Day

(Di sabato 5 novembre 2022) Quella di stasera è stata una serata particolarmente movimentata per gli: i due gemelli hanno prima difeso iltitolo dall’assalto dei Brawling Brutes e successivamente hanno aiutato Roman Reigns nella difesa del suo Undisputed WWE Universal Championship. Al termine di una contesa molto combattuta contro Butch e Ridge Holland, i fratelli Uso hanno lanciato unforte ea Xavier Woods e Kofi Kingston, prossimi sfidanti ai titoli di coppia detenuti dai samoani. Una sfida storica Non sarà la prima volta che i due team si affronteranno, visto che glie il New Day sono stati già protagonisti in passato di accesissimi match. Questa volta in palio, oltre ai titoli, ci sarà anche il record di longevità detenuto proprio dagli sfidanti e che sicuramente cercheranno in ...

... Corea del Sud e Taiwan a gennaio scorso e, in seguito, anche in Australia e Thailandiaaver ... Il ventaglio di titoli include Cookie Run: Kingdom,SuperCard e Just Dance Now. Questi sono tra i ...A quanto pare l'accordo è stato chiuso nella giornata del 26 ottobre ed è stato voluto da Triple H in persona ( ormai al comando dellada diversi mesi )il rifiuto iniziale da parte di Vince ...Bianca Belair e Bayley si sono affrontate per il RAW Women's Championship in un Last Woman Standing a Crown Jewel 2022.Bobby Lashley non ha digerito la sconfitta subita per mano di Brock Lesnar nell'opener di WWE Crown Jewel 2022, l'ultimo Premium Live Event.