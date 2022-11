WWE Crown Jewel 2022 – Preview

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 5 novembre 2022) Buongiorno a tutti amici appassionati di Wrestling e benvenuti ad una nuovaqui sulle pagine del nostro sito. Parliamo ancora una volta di World Wrestling Entertainment ma stavolta ci spostiamo fuori dagli Stati Uniti, ben lontano e con un orario molto più accessibile per noi fan europei. Si torna infatti in Arabia Saudita, il controverso stato che ospita questi altrettanto controversi Show. Siamo al Mrsool Park di Riyadh, per l’edizione numero 4 di. Da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti. i i TAG TEAM MATCH The Usos (c) vs Ridge Holland & Butch for the WWE Undisputed Tag Team Championship Prima o poi dovrà succedere. Gli Usos presto o tardi dovranno lasciare quelle cinture a due nuovi possessori, ma non credo che possa succedere stavolta. Aldilà di tutto mi aspetto un gran bel ...