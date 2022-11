Wta Finals 2022 | Sakkari batte Jabeur in due set e vola in semifinale

Leggi su sportface

(Di sabato 5 novembre 2022) È Mariala seconda semifinalista uscita dal gruppo “Nancy Richey” alle Wtain corso a Fort Worth. La tennista greca, infatti, si è liberata di Onsin due set, con il risultato di 6-2 6-3. Il primo set ha visto la tunisina soffrire molto al servizio: nel quarto game,ha perso a zero il turno in battuta, cedendo poi, anche se con scambi più combattuti, nel sesto e nell’ottavo: a nulla è servito il contro break nel settimo game per il momentaneo 5-2. Anche il secondo set è stato molto rapido, concludendosi in appena mezz’ora: Jabuer ha aumentato notevolmente la qualità soprattutto della seconda, pur senza riuscire a creare pensieri ain risposta, per cui i game sono infatti filati via senza troppi scossoni, con l’unico break a favore di ...