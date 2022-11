Weekend all’insegna del bel tempo | qualche nuvola domenica

(Di sabato 5 novembre 2022) Chefarà? Risponde Simone Budelli, del Centro Meteorologico Lombardo. ANALISI SINOTTICA Tra questo fine settimana e l’inizio della prossima settimanastabile sulla nostra regione grazie alla rimonta dell’alta pressione da ovest, con temperature più in linea con le medie del periodo. Tra martedì e mercoledì infiltrazioni di aria più umida dalla Francia porteranno un lieve eraneo peggioramento delle condizioni atmosferiche seguite però da un nuovo rinforzo dell’alta pressione. Sabato 5 novembre 2022Previsto: Belovunque. Temperature: Minime in calo (5/9°C), massime stazionarie (16/19°C). Venti: In pianura venti deboli o moderati da nord-ovest, in quota venti moderati da nord.6 novembre 2022Previsto: Cielo poco nuvoloso o ...

