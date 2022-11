Wax e Claudia si sono lasciati | ecco cosa è successo «Per me è chiusa» VIDEO

Sembra davvero già giunta al termine la storia traBentrovato nella scuola di Amici di Maria De Filippi . Avevano fatto sognare i fan, ma, forse, l'idillo si è già interrotto.Bentrovato: "Per me è già chiusa" Durante il daytime ...Parliamo di quanto accaduto ad Amici di Maria De Filippi trache in queste ore, come mostrato dal day time del programma, hanno parlato e sembrano essere giunti alla conclusione di ...Claudia e Wax di Amici 22 non stanno più insieme, perché si sono lasciati La ballerina decide di troncare: ecco la reazione di lui VIDEO ...Amici : addio alla coppia Wax e Claudia . Fan delusi. Maria De Filippi non ha fatto in tempo a presentare le coppie di Amici 22 che sono già scoppiate, e questo ha deluso non ...