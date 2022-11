Wanda Nara ballerina per una notte da Milly Carlucci | la tv del 5 novembre

(Di sabato 5 novembre 2022) Per la prima serata in tv, sabato 5su RaiUno alle 20.35 andrà in onda una nuova puntata di “Ballando con le stelle”, il dance show condotto da. Secondo le anticipazioni, laper unadi stasera sarà, attrice e showgirl argentina, ex del calciatore Mauro Icardi. Canale5 alle 21.30 trasmetterà “Tu si que vales”, con il suo cast formato da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi in giuria; Sabrina Ferilli a capo della giuria popolare e il coeso trio composto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni alla conduzione affiancati dalla giovane mascotte Giulia Stabile,che anche questa stagione fa parte del corpo di ballo dei professionisti del talent Amici. I ...

Ritorno nella tv italiana per. L'ormai ex moglie di Mauro Icardi - ex opinionista del Grande Fratello Vip - è stata chiamata da Milly Carlucci come ballerina per una notte nella puntata di Ballando con le Stelle 2022 ...La turbolenta separazione La crisi nella storia d'amore trae Mauro Icardi ha avuto inizio più di un anno fa. Il celebre Wandagate ha incrinato per sempre un matrimonio che, fino a quel ...Ballando con le stelle le anticipazioni di sabato 5 novembre quali le coppie ancora in gara chi è il Ballerino per una notte ...Indice dei contenuti1 Verissimo 5-6 novembre, intervista a Katherine Kelly Lang2 Verissimo 5-6 novembre, Wanda Nara racconta la fine del suo matrimonio3 Gli altri ospiti della domenica Condividi su Sa ...