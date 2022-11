Volley | Superlega 2022 2023 | Piacenza torna alla vittoria | Taranto ko in tre set

(Di sabato 5 novembre 2022) La Gas Sales Bluenergy, e lo fa sul campo del Gioiella Prismanella sesta giornata di. I biancorossi di Lorenzo Bernardi si impongono in tre set (16-25, 19-25, 23-25) conquistando tre punti importantissimi che li fanno volare in terza posizione a quota 10. Ilrimane invece decimo con 6 punti. CALENDARIO 6^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV: FORMULA E REGOLAMENTO TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE LA PARTITA – Inizio di primo set equilibrato fino al 5-5, con il primo break degli ospiti sul 5-7. Con ben otto ...

...45 Olympiacos - Monaco 76 - 81 19:05 Maccabi - Panathinaikos 85 - 74 19:30 Partizan - algiris 87 - 76 Visualizza Euroleague- SERIE A1 FEMMINILE 19:30 Cuneo - Chieri 0 - 3......45 Olympiacos - Monaco 76 - 81 19:05 Maccabi - Panathinaikos 85 - 74 19:30 Partizan - algiris 87 - 76 Visualizza Euroleague- SERIE A1 FEMMINILE 19:30 Cuneo - Chieri 0 - 3...La finale di Supercoppa, persa con Perugia, ha dimostrato che il gruppo giovane assemblato in estate può crescere tanto ...Gioiella Prisma Taranto – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza 0-0 (in campo alle 20,30) AGGIORNAMENTO LIVE Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza in campo ...