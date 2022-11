Vodafone | offerta super a novembre | cogli al volo l’occasione

(Di sabato 5 novembre 2022) . L’azienda telefonica ha pronte delle promozioni davvero imperdibili In questo mese si riparte con diverse offerte operator attack a partire da 7 euro al mese. Un prezzo di partenza molto basso e una buona quantità di Giga per la connessione internet. Uno dei settori in cui L'articolo proviene da Inews24.it.

MondoMobileWeb.it

... dal rapporto emerge come T IM, WindTre eabbiano perso più clienti di quanti ne abbiano ...avete scelto Avete intenzione di cambiare a breve o siete soddisfatti della vostra attuale......mobile ma nel fisso non è riuscita a mantenere i prezzi del lancio facendo salire la sua...farà aumenti di circa 2 euro al mese per alcuni piani tariffari per il fisso a partire dal 15 ... Vodafone Silver e Bronze da 7 euro al mese: cosa cambia da oggi 3 novembre 2022 Vodafone lancia le sue nuove offerte che stanno portando tanti clienti a dire sì al celebre gestore, ecco cosa comprendono ...La grande proposta della WindTre che si mette in concorrenza con gli altri provider grazie a questa trovata molto interessante ...