Virna Lisi La donna che rinunciò a Hollywood | su Sky Arte il film documentario di Fabrizio Corallo

Leggi su spettacolo.eu

(Di sabato 5 novembre 2022). Lache, nel giorno dell’anniversario della nascita su Skyilscritto e diretto daUna diva e unastraordinaria. È quello che traspare in. Lache, ilscritto e diretto dache, nel giorno dell’anniversario della nascita, celebra la grande attrice italiana. In onda su Skydì 8 novembre alle 21.15, disponibile anche in streaming su NOW e on demand, è un ...