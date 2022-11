Violenza su donne | Salvini | ' castrazione chimica | già sperimentata in altri Paesi Ue'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 5 novembre 2022) Roma, 5 nov (Adnkronos) - "Un “uomo” che violenta una bimba di sei anni non deve solo stare in carcere, ma deve essere messo in condizione di non compiere mai più una bestialità del genere, come accade ineuropei, dove laè giàda anni".