Vigili del Fuoco | emergenza rientrata | al lavoro per la rimozione dei detriti

(Di sabato 5 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoRoccapiemonte (Sa) – Anche il bollettino deidelconferma che l’maltempo al momento sembranella provincia di Salerno. Dal comando provinciale dei caschi rossi fanno sapere che al momento le uniche criticità riguardano solo ed esclusivamente l’area nord della provincia di Salerno e precisamente il Comune di Roccapiemonte dove il deflusso delle acque e gli smottamenti hanno lasciato sedimenti da rimuovere. Le idrovore stanno lavorando per rimuovere gli ultimi allagamenti sia a Scafati che a Roccapiemonte dove ieridelerano intervenuti con l’ausilio di un gommone per trarre in salvo i 33 ospiti di una casa di riposo per anziani. Al momento non ci sono particolari disagi in atto. L'articolo proviene da ...