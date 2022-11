VIDEO Moto3 | Jaume Masià e Kaito Toba vengono alle mani | clamoroso episodio a Valencia!

Ha del clamoroso quanto successo nel finale della terza sessione di prove libere del GP di Valencia, ultimo appuntamento del mondiale di. Jaume Masia e Kaito Toba, infatti, cadono dopo un contatto causato da un'entrata forzata da parte dello spagnolo della KTM. Il nipponico reagisce subito in maniera polemica, allargando le ......12 team della MotoGP e a gran parte della griglia di Moto2 e. Di seguito troverete la carta d'identità dell'impegnativo circuito iberico, i dati di tutte le frenate principali e un focus...Ha del clamoroso quanto successo nel finale della terza sessione di prove libere del GP di Valencia, ultimo appuntamento del mondiale di Moto3. Jaume Masia e Kaito Toba, infatti, cadono dopo un contat ...The final part of FP3 in Moto3 was also marked by Kaito Toba and Jaume Masia. Both riders crashed at one of the most important moments of the entire weekend, the end of FP3, where all the riders were ...