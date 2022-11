VIDEO Guignard-Fabbri vincono il Grand Prix De France 2022 Riviviamo la danza libera

Leggi su oasport

(Di sabato 5 novembre 2022) Charléne-Marcohanno vinto con ampio margine la gara dellaalDe, terza tappa del circuito ISU-2023 di pattinaggio di figura in scena questo fine settimana ad Angers. Gli azzurri seguiti da Barbara Fusar Poli, già in testa dopo lo short, si sono resi protagonisti di una free dance per palati fini, in cui hanno fatto il pieno di GOE nei nove elementi presentati, prendendo il largo (tra le varie difficoltà) con una trottola combinata bellissima, un originale e inaspettato sollevamento stazionario che muta in rotazionale e con una circular step complicata e fluida: tutti elementi che gli hanno concesso di attestarsi in zona 124.43 (69.01, 55.42) per 207.95. In ...