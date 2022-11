Victoria De Angelis confessa la sua patologia | La peggiore del mondo

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 5 novembre 2022) La bassista dei Maneskin ha deciso dire a tutti unamolto particolare di cui soffre: ecco di cosa si tratta. Il successo mondiale dei Maneskin è ormai una realtà con cui ildella musica fa i conti da qualche anno. I quattro ragazzi romani hanno conquistato interi Paesi non limitandosi solo all'Italia. La loro carriera nasce come artisti di strada per poi approdare a X Factor dove il visionario Manuel Agnelli non poteva far altro che prenderli sotto la sua ala. In pochissimi mesi i Maneskin hanno conquistato l'intero pianeta compresi gli Stati Uniti D'America. Tutto è cominciato con la vittoria di un Sanremo e del successivo Eurovision Song Contest che li ha trascinati sul tetto del. Dal concerto dei Rolling Stones ai palcoscenici più importanti del rock mondiale Damiano e la sua band ...