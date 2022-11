Viaggio apostolico di papa Francesco nel Regno del Bahrein

Vatican News - Italiano

In Bahrein. Il Papa, nella sua terza giornata del, ha celebrato la messa nello stadio nazionale, alla quale hanno partecipato circa 30mila persone, provenienti dai paesi vicini come Kuwait, Qatar e Arabia Saudita."Dio - ha detto ...A 85 anni, papa Francesco ha intrapreso il proprio 39º, e resterà nel regno del Bahrein per quattro giorni. Dopo poco più di un'ora di volo, papa Francesco, seguendo l'abitudine ... Il secondo giorno del viaggio apostolico del Papa in Bahrein Bagno di folla per Papa Francesco al Bahrain National Stadium di Awali dove celebra messa per il "piccolo gregge" di cattolici che vino in vivono in Bahrein: "Disinnescare il male con l'amore. In un'e ...Di Gian Guido Vecchi, inviato ad Awali (Bahrein) La messa allo stadio di Francesco davanti a trentamila fedeli: «Gesù non è irenico ma realista. E ci chiede di smilitarizzare il cuore, disinnescare, r ...