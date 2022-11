Vanity Fair Italia

...orgogliosa " della star di Only Murders inBuilding. Poche ore fa, dopo la premiere del documentario, il cui titolo completo è Selena Gomez: My Mind and Me , la Swift ha condiviso...... è volato a Londra per assistere all'europea del nuovo ...esempio di positività che mi ha anche ispirato a iniziare... charity partner di lunga data diWalt Disney Company Italia. ... Un’anteprima di The Pale Blue Eye: il sinistro dramma di Christian Bale su Edgar Allan Poe