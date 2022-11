Una vita anticipazioni | ultime puntate | clamoroso ritorno dal mondo dei morti per il gran finale

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 5 novembre 2022) Tornano le nostredi Unae sono imperdibili lenews visto che da lunedì andranno in onda su Canale 5 ledella soap spagnola. Avete preparato i fazzoletti? Perchè stiamo per dire addio a tutti i protagonisti di Acacias 38 che ci hanno tenuto compagnia per 7 anni. Ebbene si, è arrivato il momento dei saluti e non sarà un arrivederci ma un addio. Leci rivelano quindi la trama della puntata di Unadel 7 novembre 2022, in onda la seconda parte dell’episodio 1480. Curiosi di scoprire cosa accadrà in questi ultimi episodi? Genoveva morirà per via del veleno che sua figlia Gabriela negli ultimi giorni le ha somministrato? Lolita deciderà di andare via con Ramon e raggiungere suo figlio, o seguirà il suo cuore ...