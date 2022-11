Un altro muro in Europa | la costruzione è già iniziata | L’obiettivo è fermare i migranti e Putin

Leggi su newnotizie

(Di sabato 5 novembre 2022) Nonostante Mosca abbia più volte chiarito di non essere interessata ad altri territori al di fuori dell’Ucraina, i Paesi dell’dell’Est si stanno attrezzando per difendersi in caso di nuove azioni militari da parte di Vladimir(e non solo). Come riportato anche dal sito Euronews, il governo polacco ha autorizzato ladi una L'articolo Unin: laè già(e) NewNotizie.it.