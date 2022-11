Un altro domani anticipazioni 14-18 Novembre 2022

(Di sabato 5 novembre 2022) Lunedì 14A casa la situazione non e’ delle migliori. Le cose tra Julia e Sergio, che ormai si e’ trasferito a casa di lei, andrebbero anche bene se non ci fosse Diana sempre presente. Martedì 15Carmen fa di tutto per convincere Victor a riassumere L'articolo proviene da MediaTurkey.

... pronunciata durante un'intervista, Ringo intendeva "tomorrow never comes" (non arriva mai). ... All'inizio era una canzone di John ed era tutt'che allegra: "In the town where I was born/ No ...LA GIORNATA - La quinta d'andata inizia con due anticipi del sabato sera, uno alle ore 20.30 tra Milano e Macerata e l'alle ore 21 in diretta Rai Sport tra Cuneo e Conegliano. Domenica invece ...