Ultime Notizie – Ucraina | Santoro | “Feroce atlantismo Meloni è maschera per rompere isolamento”

(Di sabato 5 novembre 2022) “Latrova in questo, che è lache ha indossato, uno degli elementi identitari a livello internazionale perun certo”. Lo dice all’Adnkronos Michele, tra i partecipanti alla manifestazione per la pace in corso a Roma con partenza da Piazza della Repubblica. “Stiamo a osservare – dicecommentando poi i primi atti del governo– Le prime iniziative che ha preso sono quelle di un governo a due facce, cioè un governo che è “draghista” per quanto riguarda la politica economica ed èmente autoritario per quanto riguarda i diritti sociali. Però i provvedimenti sono scritti talmente male da indignare quei pochi nel suo governo che sanno leggere, ...

Il Sole 24 ORE

2022 - 11 - 05 17:29:36 Bucha: nuovo video choc sul massacro dei civili Gli orrori subiti lo scorso marzo da oltre 400 civili a Bucha, in Ucraina, da parte dei soldati russi, ritornano in un video ...Nuovo San Siro : giungononegative dal dibattito pubblico indetto dal Comune di Milano per la costruzione del nuovo ... tempi ancora lunghissimi per l'eventuale delibera Non, quelle ... Ucraina, ultime notizie. Mosca attacca basi ucraine a Kharkiv e Zaporizhzhia. Energia, nuove ... Questa giornata è stata molto produttiva, anche se non sarà l’ultima pulizia, puntiamo a organizzare un altro evento entro la fine del 2022. Ringrazio sentitamente tutti i subacquei che si sono ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-7098e544-2079-e1c0-3ee2-530562ba3e ...