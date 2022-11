Ultime Notizie – Ucraina | Kiev | uccisi 600 soldati Russia nelle ultime 24 ore

(Di sabato 5 novembre 2022) L’rivendica l’one di altri 600russi24 ore. E’ quanto si legge in un tweet del ministero degli Esteri di, che porta a 75.440 il numero dei militari di Mosca morti nella guerra in. Nell’ultimo aggiornamento si dà notizia anche dell’abbattimento di altri 12 droni, per un totale di 1.462. INTELLIGENCE GB – I 300mila militari russi arruolati nell’ambito della mobilitazione straordinaria annunciata a settembre stanno fornendo “poca capacità di combattimento offensivo aggiuntivo”, a causa delle difficoltà di addestrarli. E’ quanto sostiene l’intelligence britannica nel consueto aggiornamento sulla guerra in, secondo cui le nuove truppe inviate al fronte vengono dispiegate con ...

