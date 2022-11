Ultime Notizie – Russia | incendio in un nightclub di Kostroma | 13 morti

(Di sabato 5 novembre 2022) Tragedia in: almeno 13 persone sono rimaste uccise in unche si è sviluppato nel‘Polygon’ di, situata circa 340 chilometri a nordest di Mosca. La direzione generale del ministero delle Emergenze, citata dalla Tass, ha riferito che l’ha provocato il crollo del tetto del locale e che circa 250 persone sono state evacuate. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

