Ultime Notizie – Morto Aaron Carter | cantante e fratello di Nick dei Backstreet Boys

(Di sabato 5 novembre 2022) Ilstatunitense, diventato rapper, attore e personaggio televisivo,minore della star dei, è stato trovatooggi, sabato 5 novembre, nella sua casa di Lancaster, in California, in circostanze non chiare. Aveva 34 anni. Una fonte ha confermato il decesso a “The Hollywood Reporter”, dopo che la notizia è stata riportata dal sito TMZ. Un portavoce del Dipartimento di Polizia di Los Angeles ha dichiarato che una morte sospetta è avvenuta all’indirizzo di, ma non ha potuto confermare l’identità. Secondo TMZ, il corpo dell’artista sarebbe stato trovato nella sua vasca da bagno, dove sarebbeannegato....