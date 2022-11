Ultime Notizie – Migranti e navi Ong | la misura del governo Meloni

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 5 novembre 2022) ”Abbiamo adottato un decreto interministeriale ai sensi dell’articolo 1 comma 2 del decreto legge 130 del 2020 con cui abbiamo imposto alla nave Humanity 1, quando arriverà, di fermarsi in rada. Potrà permanere nelle nostre acque territoriali solo per il tempo necessario per consentirci di vedere se a bordo ci siano eventuali emergenze di carattere sanitario o di altro tipo”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ieri sera in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri parlando di Humanity 1, la nave che da due settimane è in mare con 179a bordo. Fra loro più di 100 minori non accompagnati e un bimbo di 7 mesi. ”Prenderemo tutti i minori, donne incinte o malati, secondo quanto abbiamo appreso dai canali informali, che si trovano sulla nave Humanity 1. Noi rispettiamo le persone e le esigenze umanitarie e le emergenze. ...