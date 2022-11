Ultime Notizie – Borghi e le proteste nei musei | “Carcere per chi ‘attacca’ i quadri”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 5 novembre 2022) “Settimana prossima deposito una proposta di legge per un sano annetto di galera con arresto in flagranza e immediata detenzione per chi deturpa o tenta di deturpare (la scusa di “tanto c’è il vetro” non deve reggere) un’opera d’arte custodita in un museo per motivi di propaganda”. E’ il tweet di Claudio, senatore della Lega, che preannuncia l’iniziativa alla luce dei casi – sempre più frequenti – diche coinvolgono opere d’arte: anche in Italia, ultimo episodio a Roma, sono andate in scena iniziative di ambientalisti con lancio di cibo – zuppe e passate in primis – controesposti. Le opere sono in genere protette da vetri. “Questi se la cavano dicendo che non hanno fatto niente perché c’era il vetro. Facciamo un anno subito e con arresto immediato e se per caso danneggiano davvero allora scatta il resto”, ...