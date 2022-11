Udinese | svaligiata la casa di Walace | bottino da 200mila euro

(Di sabato 5 novembre 2022) Ancora una disavventura a carico di un giocatore di Serie A, stavolta a farne le spese è stato, centrocampista dell’. Il brasiliano, che ha giocato tutta la partita di ieri contro il Lecce, ha ricevuto una brutta sorpresa al rientro a. Infatti, in sua assenza dei ladri si sono intrufolati nella sua abitazione di Pasian di Prato, raccogliendo untotale di circatra gioielli, orologi e abiti griffati. Sul fatto sono in corso le indagini dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Udine. SportFace.

Indagini in corso Il furto è avvenuto all'ora di pranzo, nella villa del centrocampista dell'a Pagnacco (Udine), anche se la scoperta è arrivata soltanto nel tardo pomeriggio, quando il ...Furto da 12mila euro nell'abitazione del giocatore dell'calcio, Tolgay Ali Arslan, a Pagnacco. Ignoti, dopo aver scardinato una porta finestra e approfittando dell'assenza del proprietario, nel pomeriggio di ieri sono entrati in casa e hanno rubato ...Rubati gioielli, orologi e abiti griffati nell'abitazione del giocatore brasiliano mentre stava giocando UDINE - Serata non facile per l' Udinese e per Walace, la squadra ha pareggiato in casa 1-1 con ...