Ucraina | ultime notizie Aiea | centrale Zaporizhzhia ricollegata a rete elettrica esterna

(Di sabato 5 novembre 2022) Proseguono gli attacchi, concentrati sulle infrastrutture energetiche. A Kiev e in diverse altre regioni il gestore locale comunica “restrizioni supplementari” nell’erogazione di elettricità. L’Iran ammette di aver venduto droni alla Russia, ma prima dell’invasione dell’. Secondo l’intelligence britannica, Mosca fa fatica ad addestrare le truppe arruolate negli ultimi due mesi per essere inviate in. I filorussi accusano Kiev di aver lanciato quattro Himars su Svatovo, nel Lugansk. Intanto, la Thailandia si candida a ospitare i negoziati per la pacificazione

L'intelligence statunitense lancia l'allarme: l'Iran starebbe fornendo armi alla Russia in cambio di un contributo per rafforzare il proprio programma nucleare. Ecco cosa sta accadendo.La ministra per i Territori occupati: «L'Europa continui ad aiutarci. A Kherson stiamo avanzando, libereremo la città»