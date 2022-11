Ucraina | ucciso in battaglia un volontario australiano | chi era il soldato «Ninja»

(Di sabato 5 novembre 2022) Sarebbe statoin combattimento inTrevor Kjeldal, 40enneconosciuto nel suo battaglione come «». Secondo il Sydney morning herald, Kjeldal è morto lo scorso mercoledì dalle truppe russe, dopo aver combattuto negli ultimi mesi nel battaglione di stranieri a sostegno di Kiev. L’uomo non aveva alcun legame con l’, né una preparazione militare. Lo scorso luglio era rimasto ferito, dopo aver passato mesi nelle foreste ucraine con i suoi commilitoni. Guarito dal ferimento dopo due mesi di stop, aveva deciso di tornare a combattere: «Ho battuto le probabilità una volta – aveva scritto a un suo compagno di unità – quindi vediamo se riesco a farlo di nuovo». Kjeldal sarebbe rimastonella regine di Lugansk, mentre cercava di liberare un villaggio ...

