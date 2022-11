(Di sabato 5 novembre 2022) “Tacciano le armi e si cerchino le condizioni per avviare i negoziati” sono le parole di Papa Francesco ribadite in ogni occasione e che vengono anteposte anche alla grandezione del 5 novembre, un auspicio da cui è impossibile dissentire, ma che pone un’implicita logica ed inconfutabile premessa: il cessate il fuoco è in primisdisponibilità dell’invasore che il fuoco lo riversa dal 24 febbraio sulla testa del popolo ucraino. Sugli antefatti dell’invasione tanto brutale quanto a questo punto fallimentare che hanno determinato la scelta dissennata di Vladimir Putin, ci si può interrogare e dibattere all’infinito, ma mi sembra impossibile negare che dopo l’annessione illegittima della Crimea, dal 24 febbraio in poi si sia assistito ad una progressione inesorabile della violazione da parte della Federazione Russa dei più basilari principi ...

Il Fatto Quotidiano

Scopo della manifestazione è quello di chiedere un cessate il fuoco per il conflitto ine ... per ristabilire ildel diritto internazionale - proseguono gli organizzatori della ......a ottobre sono aumentati a livello mondiale dell'11%allo scorso anno e del 3%al mese precedente anche per effetto delle incertezzeall'accordo tra Russia eper il ... Ucraina, rispetto chi manifesta ma la pace non può tradursi nella resa del più debole al più forte Di Goffredo Buccini La manifestazione in programma domani a Roma. Si condanna l’aggressore e si «rispetta» la resistenza ucraina, ma il rispetto è diverso dal sostegno ai… Leggi ...Ucraina, diretta della guerra oggi 5 novembre, 254° giorno di scontri e decimo mese dall'invasione voluta dalla Russia di Putin. La controffensiva ucraina sale ...