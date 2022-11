Ucraina | filorussi | da forze Kiev 4 missili Himars sul Luhansk

Adnkronos

Le truppe ucraine hanno lanciato quattro missili Himars, forniti a Kiev dagli Stati Uniti, contro Svatovo, nella "Repubblica popolare" di Luhansk. "Le formazioni armate dell'hanno condotto bombardamenti sul villaggio di Svatovo con quatto missili Himars", si legge sul canale Telegram dell'ufficio di rappresentanza della 'Repubblica'. 5 novembre 2022