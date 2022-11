Ucraina | Don Ciotti | ‘Meno male che c’è Papa Francesco’

(Di sabato 5 novembre 2022) ROMA – “Che la diplomazia si muova, che l’Onu faccia la propria parte, che l’Europa sia più determinata”. Questa manifestazione “è un segno importante di cittadini, associazioni e movimenti che ci mettono la faccia per dire da che parte si deve stare: dalla parte della pace”. Lo ha sottolineato Don Luigidurante il corteo della manifestazione Europe for Peace di Roma. E’ importante, prosegue il fondatore di Libera, che “la diplomazia si muova, che l’Onu faccia la propria parte, che l’Europa sia più determinata”. E conclude: “Abbiamo troppi cittadini neutrali. Menoche c’èFrancesco”. L'articolo L'Opinionista.

