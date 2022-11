Ucraina | Bertani Emergency | basta guerra | ascoltare la gente

(Di sabato 5 novembre 2022) "Questo movimento in questa giornata è estremamente importante per ricordare a chi deve prendere le decisioni che lalanon la vuole. C'è bisogno di più comunità internazionale per ...

Lo ha detto Alessandro, vicepresidente di Emergency, da Piazza San Giovanni a Roma dove si sta tenendo la manifestazione per la pace in."È importante far sentire la voce di tantissime ......dalla considerazione di dovere affrontare un momento difficile a causa della guerra in,