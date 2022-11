Ucraina | Aiea | ' centrale Zaporizhzhia ricollegata a sistema energetico Paese'

(Di sabato 5 novembre 2022) Kiev, 5 nov. (Adnkronos) - Lanucleare diè stataalla rete elettrica dopo che l'elettricità è stata interrotta in seguito ai bombardamenti dell'esercito russo. Lo riferisce il servizio stampa dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (), secondo cui sono state riparate entrambe le linee esterne da 750 kV e 330 kV necessarie per la fornitura di elettricità alla rete elettrica

riferisce l'AIEA (Agenzia internazionale per l'energia atomica). "Durante una conversazione telefonica con il mio omologo ucraino la scorsa settimana, abbiamo concordato che se ci sono prove che la Russia ha usato i droni iraniani, fornirà la documentazione all'Iran"