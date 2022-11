Tuttosport – dal lavoro di Agnelli a Chiesa “cane feroce”

Leggi su justcalcio

2022-11-05 TORINO – Ambassador della Formula 1, appassionato di calcio, francese di solide radici italiane, ferrarista doc, già pilota generoso e indomito. E il ritratto di Jean Alesi che ha vestito i colori della Ferrari per 5 anni, ha corso 202 GP, ne ha vinto 1 e 32 podi. Non ha intercettato la Rossa in uno dei momenti migliori, ma s'è tolto comunque grandi soddisfazioni. Sotto la tuta rossa, ha "indossato" la maglia bianconera. Jean, possiamo dire che lei è sempre un grande tifoso della Juventus? «La mia storia personale e sportiva è strettamente intrecciata con quella bianconera, sono sempre e da sempre un grande tifoso. Il fatto che al J-Museum ci sia una mia tuta, che risale al tempo in cui correvo in Formula 1, mi riempie di orgoglio. Cerco di non perdermi mai le partite della Juve». Parliamo della partita di domani sera contro l'Inter? ...