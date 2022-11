“Tu Sì Que Vales” | Sabrina Ferilli seduce in rosso e oscura persino Belen

Leggi su dilei

(Di sabato 5 novembre 2022) Artisti incredibili, talenti improbabili, personaggi divertenti. Tutto questo è Tu Sì Que, ma non solo. Cifra vincente del talent più amato della televisione italiana sono anche (se non soprattutto) le padrone di casa: daRodriguez, conduttrice insieme a Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile, a Maria De Filippi, giurata di ferro, passando poi per, la “voce del popolo”. Tre donne che spiccano per una sana dose di ironia – che non guasta mai – e per bellezza, oltre che per un impeccabile senso del gusto. Poteva mancare anche nella terzultima puntata dello show una sfida a colpi di look? Naturalmente no e stavolta a detenere lo scettro della serata è senza dubbio la splendida, ...